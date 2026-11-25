"C'è entusiasmo e orgoglio nel far parte di questa squadra e di poter lottare per gli obiettivi che abbiamo. Il calcio è ciclico, vedo un ambiente molto sano nello spogliatoio con tutti che si mettono a disposizione. Credendo in quello che facciamo possiamo toglierci delle soddisfazioni". Così il portiere della Juventus Neto nel corso della conferenza stampa in vista della partita di Europa League contro l'Omonia Nicosia in cui farà l'esordio nella sua seconda avventura in bianconero. "Vicario è un portiere di altissimo livello altrimenti non sarebbe qui. Un piacere lavorare con lui, con Pinsoglio e con tutto lo staff. Vedere la voglia di questi ragazzi è contagioso, è molto positivo. Parliamo della Juventus, ci sono giocatori importanti con potenziale", ha aggiunto il brasiliano. "Quando mi ha chiamato la Juventus ero in un momento in cui aspettavo qualcosa che potesse avere senso per la mia carriera. La vita mi ha offerto questa possibilità e sono molto soddisfatto", ha rivelato. Guardando alla partita di domani, Neto ha detto: "Tutte le competizioni sono difficili, siamo alla Juventus e sappiamo che ovunque scendiamo in campo lo si deve fare per vincere. Bisogna lottare per farlo, il mio obiettivo è questo così come quello di tutti".