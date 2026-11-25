Leo Ostigard è stato dimesso. Dopo la seconda notte in osservazione assistito dall'equipe dell'infettivologo Matteo Bassetti presso l'ospedale San Martino di Genova il difensore norvegese del Genoa è stato dimesso e domani dovrebbe aggregarsi ai compagni per la seduta di allenamento, saltata invece oggi nel giorno di ripresa. Ostigard era stato ricoverato nella notte tra lunedì e martedì per un violento attacco influenzale con repentino aumento della temperatura e un forte mal di testa. Gli esami di rito avevano fornito esiti rassicuranti ed erano state escluse problematiche cliniche di rilievo. Il giocatore era rimasto in osservazione complice il fatto che al momento a Genova è da solo in quanto la famiglia è in Norvegia. Sui social ne ha dato notizia anche il professore di Malattie infettive. "Abbiamo appena dimesso Ostigard: in bocca al lupo! Sono sicuro che tornerai più forte di prima e ti aspettiamo sabato in campo, pronto a dare il meglio - ha scritto Bassetti -. È stato davvero un piacere assisterlo: un ragazzo educato, posato e rispettoso del mondo medico e sanitario. Che bello incontrare pazienti così: ce ne fossero di più! Purtroppo, non è sempre scontato".