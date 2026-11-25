In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre, l'Ascoli Calcio dedica la gara di sabato con la Virtus Entella a un messaggio di sensibilizzazione, rispetto e consapevolezza. Prima del fischio d'inizio, 23 bambine e ragazze accompagneranno i calciatori delle due squadre nell'ingresso sul terreno di gioco, ciascuna con una scarpa rossa in mano: un simbolo forte, riconoscibile, che richiama la battaglia contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione nei confronti delle donne. Anche la musica contribuirà a dare significato alla giornata: durante la diffusione sonora dello stadio, saranno proposte canzoni dedicate alle donne, per accompagnare un'iniziativa che vuole coinvolgere il pubblico presente e sottolineare l'importanza di una cultura fondata sul rispetto.