In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Empoli Football Club promuove una serie di iniziative speciali per sensibilizzare e mantenere alta l'attenzione su un tema di fondamentale importanza. Un progetto che nasce dalla volontà del Club di prendere posizione in modo chiaro e concreto, dando il proprio contributo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sul contrasto a ogni forma di violenza. Nel prossimo impegno casalingo contro l'Hellas Verona, in programma sabato 28 novembre alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, l'Empoli scenderà in campo con i nomi e i numeri sulle maglie e sui pantaloncini di colore rosso, con le divise indossate dagli azzurri che saranno successivamente messe all'asta su CharityStars. Inoltre, nella gara contro gli scaligeri, le due squadre saranno accompagnate al momento dell'ingresso in campo da 23 volontarie del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.