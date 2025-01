Juventus: selfie e autografi a Riad, poi il primo allenamento

Sbarcata a Riad a cavallo del Capodanno, la Juventus è scesa subito in campo per il primo allenamento in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan in programma venerdì sera alle ore 20 (diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Volti sereni e sorridenti tra i bianconeri, che hanno firmato autografi e fatto selfie con i tifosi presenti, prima di ascoltare le indicazioni di Thiago Motta. Tutti a disposizione a parte gli infortunati Bremer, Cabal e Milik, oltre a Danilo, prossimo a lasciare Torino. Le buone notizie sono il recupero di Weah e Rouhi, che hanno risolto i loro problemi muscolari.