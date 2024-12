Danilo fuori squadra, per la Juventus è caccia al sostituto: assalto Hancko, Antonio Silva e Tomori in salita

Nelle ore che precedono la partenza verso Riad, il brasiliano è tornato a farsi vedere sui social. Lui, che su quell'aereo non salirà, rompe il silenzio in giornate di rumors che lo vedono a un passo dal Napoli, ma con l'unica certezza al momento di essere fuori dai progetti tecnici della Juventus. E sui Instagram Danilo si mostra "tranquillo", in una "peace of mind" in montagna. Si mostra a petto nudo sulla neve in una carrellata di foto social in cui c'è anche un messaggio motivazionale con scritto "Resetta, riparti, rifocalizzati". Ma anche la foto di un suo autografo datato 29 dicembre 2024 e il messaggio "Forza Juve" su carta intestata del J Hotel, per lasciare il segno in un luogo che lo ha accolto per quasi sei anni e che ora, a meno di clamorosi ripensamenti, dovrà lasciare.