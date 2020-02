Juventus, Sarri svela: "Chiellini si è messo in campo da solo"

QUI JUVE

Due gol al Brescia, uno per tempo, e vetta confermata per la Juventus che torna al successo dopo due turni in tutte le competizioni. "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, una volta sbloccato il risultato abbiamo avuto pazienza e giocato bene - ha commentato Sarri -. Dybala aveva libertà di movimento e Cuadrado doveva adeguarsi a livello difensivo alla posizione di Paulo". E' tornato Chiellini: "In pratica si è messo in campo da solo. Ha fatto sei mesi di sacrifici, ora sta meglio anche se non è ancora pronto".

La Juventus ancora non convince sul piano del gioco: "Ho tanti giocatori fortissimi, ma sono tutti atipici e senza un ruolo ben definito. Dybala è un attaccante atipico, Ronaldo è un centravanti che però parte defilato, oggi era giusto che riposasse. Non è che può fare 75 partite l'anno, in qualcuna deve riposare. Oggi ho giocato con Cuadrado, Higuain e Dybala anche perché era l'unica opzione". Ramsey trequartista non ha convinto: "Al momento stiamo giocando coi tre davanti, anche perché Aaron preferisce fare l'interno e non il trequartista, poi siamo pochi. Io non ho una preferenza distinta tra il 4-3-1-2 e il 4-3-3. Il gallese è in crescita ed è molto più inserito nei movimenti anche nella fase difensiva. I giocatori britannici fanno storicamente fatica nel nostro calcio che è molto più tattico e mentale. Lui la difficoltà l'ha superata".

Nella volata scudetto la Juventus è ancora avanti, ma c'è margine di miglioramento: "Dobbiamo fare meglio in tutte le fasi, anche se ci servirebbe un po' di fortuna in più visto che abbiamo preso cinque pali nelle ultime due partite. Dobbiamo concentrarci su di noi senza guardare le altre". Pjanic infortunato dopo pochi minuti: "Non sappiamo come sta, ha avuto un problema all'adduttore. Va valutato".