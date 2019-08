Juventus, Sarri non sarà in panchina contro il Napoli

Maurizio Sarri non ci sarà anche contro il suo ex Napoli. L'allenatore sta guarendo dalla polmonite e avrebbe voluto tornare a guidare la Juventus. Al termine della visita di oggi ha però deciso di comune accordo con lo staff medico dei bianconeri di rinviare il rientro a metà settembre, alla ripresa del campionato dopo la sosta. In panchina, come già avvenuto al Tardini, ci sarà Giovanni Martusciello.

I controlli hanno confermato il miglioramento in atto (ne aveva parlato lo stesso Martusciello in conferenza stampa) ma evidentemente si è preferito non correre rischi: Sarri potrebbe comunque seguire il big match contro la sua ex squadra dalla tribuna dell'Allianz Stadium. La decisione era stata del resto anticipata dal vicepresidente Pavel Nedved durante i sorteggi Champions: "Resterà fuori per due partite per recuperare dalla polmonite".

In totale saranno dunque tre le gare saltate dal tecnico contando anche l'amichevole con la Triestina dello scorso 17 agosto.