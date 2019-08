Juve, Nedved: "Dybala e Icardi? Può succedere di tutto"

JUVE

La Juve in Champions finisce nel Girone D con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. "E' un girone tosto, ma in Champions le partite facili non esistono - commenta Nedved -. L'obiettivo è passare il gruppo, poi saranno partite molto difficili. Siamo migliorati, abbiamo cambiato tanto anche con i giocatori. Sono convinto che siamo pronti per fare una grande stagione".

Il vicepresidente bianconero risponde così alla domanda sul possibile addio di Dybala: "Finché il mercato è aperto si lavora a entrate ed uscite - dice a Sky -. Può succedere qualsiasi cosa. Icardi? Si lavora sui nostri giocatori, tutti hanno bisogno di far entrate ed uscite. Noi siamo una di quelle". Contro il Napoli non ci sarà Sarri: "Resterà fuori per due partite per recuperare dalla polmonite. Tornerà dopo la sosta".

L'ex centrocampista analizza così le avversarie in Europa: "L'Atletico lo conosciamo: difficilmente prende gol e sarà una partita tosta, come sempre contro il Cholo Simeone. Il Bayer Leverkusen è una squadra difficile soprattutto in trasfertta. La Lokomotiv ha giocatori importanti ed è una trasferta lunghissima. Siamo la squadra che vuole passare il turno vincendo il girone anche se rispettiamo al massimo questo gruppo".