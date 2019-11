Juventus, Sarri: "Dopo il rigore ci siamo persi, bene gli ultimi 20'"

QUI JUVE

Maurizio Sarri ha visto le streghe, ma alla fine la sua Juve torna da Bergamo con tre punti importantissimi. "E' stata una partita bella, di intensità, non sembrava una gara del campionato italiano - ha spiegato a fine match -. E' stata una gara difficile. Abbiamo cominciato bene, dopo il rigore ci siamo persi. L'Atalanta ha preso in mano la partita ed è passata meritatamente in vantaggio. Bene gli ultimi 20 minuti".

"Abbiamo pareggiato su un'azione confusa e poi abbiamo avuto il merito di credere di poterla vincere" ha aggiunto Sarri, che ha spiegato le difficoltà in chiave difensiva: "Non era semplice, il modulo per la fase difensiva è difficile, per i due interni è dispendioso, abbiamo sofferto in ampiezza. Per i difensori esterni, a tratti abbiamo fatto reparto, a volte siamo rimasti a metà strada. Sulla palla scoperta ci hanno preso con tanti cambi campo, sprecando energie. E' un modulo difficile se perdi i tempi".

Il tecnico bianconero rende onore alla Dea. "Dominare con l'Atalanta era difficile, ci sarà da soffrire per tutti. Con l'Atalanta è come andare dal dentista, vero. La partita nel primo tempo era questa, ci prendevano in avanti, il tentativo era aprire degli spazi, venivamo spesso tutti incontro senza occupare bene gli spazi, negli ultimi venti minuti abbiamo fatto meglio".

Sulle condizioni di Ronaldo. "Spero di recuperarlo per martedì, aveva questa esigenza di risolvere un acciacco che lo condiziona in partita e in allenamento. Molto dipenderà dalle sensazioni del ragazzo in futuro, dalla stanchezza mentale o fisica, dalla necessità di recuperare. Sono d'accordo con lui che debba trovare un modo di allenarsi senza sovraccaricare il ginocchio per risolvere l'acciacchino. Giocare con un dolore addosso poi ti stanca mentalmente. Aveva un'esigenza e l'ho accontentato. Giusto fermarsi, scaricare il ginocchio ed allenarsi".

Preoccupano Bernaderschi e Douglas Costa. "Bernardeschi ha preso un colpo al diaframma, gli veniva da vomitare. Douglas Costa ha sentito un problemino ai flessori, ma è rimasto dentro. Spero che sia solo una piccola contrattura".

