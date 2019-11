Serie A, Atalanta-Juve 1-3: Higuain e Dybala tengono a distanza l'Inter

ATALANTA-JUVENTUS 1-3

di

STEFANO RONCHI

Rullo compressore Juve. A Bergamo la squadra di Sarri batte l'Atalanta 3-1 in rimonta e consolida il primo posto in classifica. Senza Ronaldo, al Gewiss Stadium tocca a Higuain trascinare i bianconeri. Barrow fallisce un rigore al 16', poi Gosens porta avanti i nerazzurri al 56'. Vantaggio annullato da una doppietta del Pipita (74' - 82') e da Dybala (92'). Proteste della Dea sul raddoppio e per un tocco di mano in area di Emre Can. Juve, rimonta show a Bergamo Getty Images

LA PARTITA

Tre punti sofferti, pesanti e che faranno molto discutere. La Juve torna dalla trasferta di Bergamo con una vittoria conquistata con le unghie e con i denti. Un successo che conta più per la classifica che per quanto mostrato sul campo. Una vittoria alla Allegri, per intenderci. Al netto del risultato, infatti, fino al 74' per i bianconeri non è una gran giornata. E se l'Atalanta non esce dal campo almeno con un pareggio, forse, la colpa è anche un po' del rigore sbagliato da Barrow. Certo, alcune decisione di Rocchi hanno poi pesato sulla gara, ma i nerazzurri potevano essere già avanti di due reti prima della rimonta bianconera e allora la gara poteva essere tutta diversa. Rimpianti che lasciano il segno. Soprattutto quando dall'altra parte del campo c'è gente come Higuian e Dybala. Campioni a cui non si può concedere nulla. Come dimostra la ripresa della Juve, quando i bianconeri decidono finalmente di accelerare e mostrare il piglio della capolista.

Del resto il primo tempo è quasi un monologo nerazzurro. Senza Ronaldo, a Bergamo Sarri si affida a Dybala e Higuain, lasciando a Bernardeschi il compito di manovrare tra le linee e dare equilibrio insieme a Bentancur, Pjanic e Khedira. Con gli uomini contati in attacco, Gasperini invece è costretto a tenere l'acciaccato Muriel in panca e a piazzare Pasalic dietro a Barrow e Gomez. Scelte che segnano la gara fin dalle prime battute. Senza l'artiglieria pesante in campo, la Dea prova ad allargare la manovra sfruttando il fraseggio stretto e i tagli. La Juve invece punta sul possesso in mediana, allargando Bernardeschi e appoggiandosi centralmente a Dybala e Higuain. Djimsiti spaventa Szczesny di testa, poi Gollini ferma il Pipita lanciato a rete e Dybala ci prova su punizione. Alti e in pressione, gli uomini di Sarri provano a fare il match. Ma la Dea è veloce a conquistare palla e a ripartire dalla parte di Gosens e Gomez. Toloi testa i riflessi di Szczesny, poi Barrow calcia sulla traversa un rigore assegnato da Rocchi per un tocco di mano in area di Khedira.

Errore che non cambia l'inerzia del match. A ritmo alto, è infatti ancora la Dea a costruire e a pressare in avanti spingendo sulle corsie e ingaggiando uno-contro-uno a tutto campo. Pasalic costringe Szczesny al miracolo, poi De Sciglio e De Ligt salvano tutto su Hateboer. Un copione che nemmeno l'ingresso di Ramsey per un dolorante Bernardeschi riesce a modificare e che a inizio ripresa, dopo tanta pressione, la Dea concretizza grazie a una zuccata di Gosens, bravo a chiudere in porta un assist preciso di Barrow (poi sostituito da Muriel). Rete che rompe l'equilibrio e costringe Sarri ad andare all-in con Douglas Costa.

Mossa azzeccata, che dà più dinamismo ai bianconeri e innesca Dybala, vicino subito al pareggio dopo una bella serpentina. Più alta e aggressiva, la Juve aumenta i giri e tocca a Higuain rimettere la gara in carreggiata con due lampi. Il primo è un guizzo sporco, il secondo è un piattone facile-facile dopo un'incursione di Cuadrado (il cui tocco di mano sul recupero palla viene lasciato correre da Rocchi tra le proteste di Gasperini & Co.). Due ganci che feriscono l'Atalanta e cambiano la gara. Anche sotto il profilo fisico. Nel finale, infatti, il match si trasforma in un mix di rabbia e agonismo. Condito anche da altre recriminazioni per un tocco di mano in area di Emre Can. A caccia del pareggio, l'Atalanta prova in tutti i modi a forzare il bunker bianconero, ma De Ligt e Bonucci lottano e non mollano un centimetro, tenendo i nervi saldi. Poi nel recupero è a Dybala mettere la parola fine alla gara in contropiede con il suo sinistro magico. Un gol che chiude il match, ma non le polemiche. Da Bergamo la Juve torna con tre punti pesantissimi anche in una giornata iniziata male. L'Atalanta invece mastica amaro. Sia per il rigore, sia per alcune decisioni di Rocchi.



LE PAGELLE

Gosens 7: insieme a Gomez domina sulla sinistra, attaccando lo spazio con continuità e andando spesso sul fondo. Gamba e tempi di inserimento perfetti. Firma di testa il gol che sblocca la gara

Gomez 7: scatta, porta palla e inventa. Dalla sua parte non c'è storia. Per informazioni chiedere a Cuadrado e Khedira. Nella ripresa cala un po' e la Dea perde campo

Pasalic 6.5: corsa e idee chiare. Sempre pronto ad appoggiare l'azione e a inserirsi in maniera pericolosa andando a rimorchio. Costringe Szczesny al miracolo di testa

Barrow 5: non è né Zapata, né Muriel. E si vede. Non solo sul rigore pesantissimo che stampa sulla traversa. Salva la prestazione con l'assist a Gosens

Castagne 5: entra al posto di Gosens, ma non ha lo stesso passo e la Juve aumenta i giri.

Khedira 5: dalla sua parte l'Atalanta ha un altro passo e la Juve soffre. Lento in chiusura e impreciso in fase di impostazione

Szczesny 6,5: attento, preciso e provvidenziale. Ottimo l'intervento sulla zuccata di Pasalic, poi tante altre buone parate

De Ligt 7: insieme a Bonucci fa buona guardia davanti a Szczesny facendo valere il fisico. Nella ripresa chiude su tutti

Dybala 7,5: buona prova per intensità, qualità e voglia. Spazia su tutto il fronte seminando il panico e arretrando a cercar palloni. Tante buone giocate, compresa l'ultima con cui chiude la gara nel recupero

Higuain 7,5: gioca a nascondino fino a 25' dal termine, poi si accende e cambia la gara. Firma il pari con una zampata di rapina, poi si fa trovare al posto giusto al momento giusto per il raddoppio. Doppietta pesantissima



IL TABELLINO

ATALANTA-JUVE 1-3

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 6, Djimsiti 6; Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 6 (41' st Traorè sv), Gosens 7 (25' st Castagne 5); Pasalic 6,5; Barrow 5 (12' st Muriel 6), Gomez 7.

A disp.: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, , Arana, Piccoli, Da Riva, Castagne, Ibanez, Colley. All.: Gasperini 6,5

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6, Bonucci 6,5, De Ligt 7, De Sciglio 6; Khedira 5 (24' st Emre Can 5,5), Pjanic 5,5, Bentancur 5,5 (13' st Douglas Costa 6); Bernardeschi 5 (26' Ramsey 5); Dybala 7,5, Higuain 7,5.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, Matuidi. All.: Sarri 6

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 11' st Gosens (A), 28' st Higuain (J), 37' st Higuain (J), 47' st Dybala (J)

Ammoniti: Palomino, Freuler, Gosens, Toloi, Gollini (A); Higuain, Dybala, Cuadrado (J)

Espulsi: -

Note: 16' Barrow (A) calcia sulla traversa un rigore



LE STATISTICHE

Gonzalo Higuaín ha raggiunto, a quota 121 gol, Mauro Icardi, al 50° posto dei migliori marcatori nella storia della Serie A.

• L'Atalanta è la squadra contro la quale Gonzalo Higuaín ha segnato in più partite diverse in Serie A (otto).

• Gonzalo Higuaín ha realizzato 11 reti contro l'Atalanta in Serie A: soltanto contro la Lazio ne ha segnate di più (12).

• L'ultima volta che Gonzalo Higuaín ha preso parte attiva a tre gol in una stessa partita di Serie A risaliva a febbraio 2018, contro il Sassuolo.

• Gonzalo Higuaín non segnava e forniva un assist nella stessa sfida di campionato proprio dal match contro l'Atalanta del marzo 2018.

• La Juventus è la squadra che ha guadagnato più punti (nove) da situazioni di svantaggio in questo campionato.

• L'Atalanta non trova la vittoria da quattro partite di Serie A (2N, 2P); l’ultima volta che i bergamaschi avevano infilato più gare senza successi in campionato risaliva all'ottobre 2018 (sette in quel caso).

• La Juventus va a bersaglio da 34 partite di fila contro l'Atalanta in Serie A: è la striscia più lunga per qualsiasi squadra contro una singola avversaria nella storia della competizione.

• La Juventus ha già subito quattro rigori in questo campionato: tanti quanti quelli fischiati contro nell'intera scorsa stagione. I bianconeri non ne contavano di più dal 2014/15 (cinque).

• La Juventus ha subito 12 tiri nel corso del primo tempo; l'ultima volta che i bianconeri ne avevano incassati di più (13) al termine dei primi 45 minuti di gioco in Serie A è stata nel dicembre 2017, contro il Napoli.

• Robin Gosens ha segnato quattro gol in questo campionato: tanti quanti quelli realizzati nelle due precedenti stagioni di Serie A messe assieme.

• Contro l’Atalanta, Paulo Dybala ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A; l’attaccante bianconero ha segnato quattro gol in campionato, tre dei quali in trasferta.