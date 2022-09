Juventus-Salernitana, errore tecnico e match da ripetere? Cosa dice il regolamento

© Da video

La Juventus-Salernitana delle polemiche può essere ripetuta? È uno dei quesiti che tanti tifosi bianconeri si pongono, considerando l'annullamento del gol del 3-2 di Milik (per fuorigioco attivo di Bonucci anche se la posizione di Candreva sembrerebbe sanare quella del difensore) come un "errore tecnico". Il regolamento IFAB, l'organo che determina e modifica le regole del calcio, sembra escludere questa possibilità. Nella sezione dedicata alla Var, infatti, si dice che una partita non può essere invalidata in caso di: malfunzionamenti della tecnologia Var (come per esempio la Goal Line Technology); decisioni sbagliate che coinvolgono la Var (dato che la Var è considerato un arbitro); la scelta di non riguardare un'azione; la revisione di una situazione/decisione non rivedibile. Tutto questo, viene premesso, "in linea di principio".