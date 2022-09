Il gol di Milik diventa un caso, Bonucci: "Candreva mi tiene in gioco, non valutato"

DECISIONE CONTESTATA

Il difensore della Juve sul gol annullato contro la Salernitana: "La mia posizione comunque non interferisce"

© dazn Il gol di Milik che avrebbe regalato una clamorosa vittoria alla Juve contro la Salernitana, con una rimonta arrivata in pieno recupero, è stato invece annullato per fuorigioco di Bonucci. Una decisione altrettanto clamorosa - nel senso che ha generato discussioni e pesanti polemiche - arrivata perché la posizione del difensore bianconero che salta senza toccare la palla che finisce alla spalle di Sepe è stata giudicata attiva: dopo la rivisitazione al Var, l'arbitro Mercenaro ha così non convalidato la rete, sancendo di fatto il 2-2 finale. Decisione contestata pesantemente dai bianconeri - in un finale di partita convulso - che è divenuta poi motivo di una ancor più accesa discussione quando un'immagine che pare non sia stata presa in considerazione dal Var ha evidenziato una posizione di Candreva che teneva in gioco Bonucci.

A rinfocolare la discussione lo stesso difensore juventino: "La spiegazione che mi è stata data - ha raccontato Bonucci - è stata che è stato rilevato un fuorigioco attivo. Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla, la mia posizione non interferisce su un intervento del portiere, lo dice il regolamento. Poi c'è il dubbio che non venga nemmeno calcolata la posizione di Candreva, nel fermo immagine non si vede. Io sono a meno di un metro, Candreva è più basso e lo dice il taglio dell'erba, non io. Mi auguro sia stato tenuto in conto, anche se l'immagine doveva essere completa ma non è successo. La posizione a prescindere non è attiva".