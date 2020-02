Juventus: Ronaldo a casa in accordo con Sarri, i record devono aspettare

IL GRANDE ASSENTE

Appuntamento con la storia rimandato per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha infatti concordato con Maurizio Sarri un turno di riposo in occasione della sfida col Brescia e non è stato inserito nella lista dei convocati: una decisione che rientra nella normale gestione di una stagione lunga e piena di impegni. Una scelta per certi versi inevitabile, visto che aveva giocato 90' nelle ultime 12 partite tra campionato e Coppa Italia, ma che lo costringerà a rimandare l'appuntamento con due traguardi importanti: la partita numero 1000 tra i professionisti e, eventualmente, l'undicesima partita consecutiva in gol, che sarebbe un record per lui e per la Serie A.

Per quanto riguarda la quadrupla cifra di caps è solamente questione di tempo: arriverà sabato 22 contro la Spal a Ferrara. In quell'occasione CR7 proverà anche a eguagliare il suo personalissimo record di undici gare di fila a segno (ci riuscì nel 2014 con la maglia del Real Madrid tra la prima e la dodicesima giornata di Liga) e a ripetere l'impresa di Fabio Quagliarella nella stagione scorsa, anche lui in gol per undici partite consecutive considerando quelle in cui era sceso effettivamente in campo (tra la decima e la ventunesima di A, rimanendo in panchina alla dodicesima contro la Roma). Resta invece ineguagliabile, a questo punto, il record assoluto di Gabriel Omar Batistuta, che segnò per undici giornate di fila con la casacca della Fiorentina (stagione 94/95), ma senza "pause".