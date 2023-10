Juventus, incontro in programma per il rinnovo di Vlahovic

MANOVRE BIANCONERE

L'agente del serbo vedrà il club nella settimana che porta alla Fiorentina: si parla di prolungamento fino al 2027, si lavora anche alla clausola rescissoria

Dopo un inizio di stagione scintillante frenato da qualche problema fisico, adesso Dusan Vlahovic sta lavorando per tornare al top e quella che porta a Firenze potrebbe essere una settimana da ricordare per l'attaccante serbo. Quella con la Fiorentina è certamente una partita speciale per lui, da quando è alla Juventus l'ha affrontata quattro volte senza mai riuscire a segnare e adesso la gioia del gol gli manca da un mese e mezzo: l'occasione per sbloccarsi è ghiotta, ma prima bisogna pensare al futuro in bianconero.

In questa settimana, riporta La Gazzetta dello Sport, è in programma infatti un incontro tra l’agente del giocatore, Dario Ristic, e la dirigenza del club bianconero per discutere concretamente dei dettagli di un rinnovo di contratto a cui già il serbo aveva aperto già in estate nell'incontro con il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna.

Oggi il contatto di Vlahovic è in scadenza nel 2026, con uno stipendio da 7,5 di base più bonus a salire che nell’ultima stagione lo porterà a guadagnare 12,5 milioni. L'obiettivo di Giuntoli è però quello di tagliare i costi della rosa e quindi l'idea del club sarebbe quella di proporre al serbo un rinnovo di un solo anno facendo slittare i bonus al 2027, oppure un prolungamento biennale per spalmare la cifra variabile sulle due annualità.

L'attaccante serbo avrebbe già dato la propria disponibilità ad andare incontro alla società ed è possibile che si discuta anche del possibile inserimento di una clausola rescissoria come era stato fatto per De Ligt. Vlahovic è centrale nel progetto bianconero, a Torino si trova benissimo e lo ripete ad ogni occasione e la società vuole allontanare la possibilità, o peggio l'esigenza, di una cessione futura.

ANCHE FAGIOLI VERSO IL RINNOVO

La Juventus non abbandona Nicolò Fagioli, squalificato 7 mesi per aver scommesso su siti illegali e anche sul calcio. Il club bianconero aveva promesso "pieno appoggio" al centrocampista azzurro e ora sarebbe pronto a passare dalle parole ai fatti: per il classe 2001 è pronto un prolungamento per altre due stagioni (fino a giugno 2028) e anche un adeguamento al rialzo dell'attuale stipendio da un milione. Nelle prossime settimane dovrebbe essere messo tutto nero su bianco.

