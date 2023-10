Juventus, si ferma Weah: lesione di basso grado alla coscia destra

JUVENTUS

Allegri perde l'esterno americano per le prossime due partite: rientrerà dopo la sosta

La Juventus perde per infortunio Timothy Weah. L'esterno bianconero aveva riportato un fastidio muscolare nel corso del vittorioso match con il Verona di sabato sera e gli esami strumentali a cui si è sottoposto lunedì mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Weah salterà le sfide contro Fiorentina e Cagliari, ma potrebbe rientrare dopo la sosta: Allegri spera di riaverlo a disposizione nel big match con l'Inter del 26 novembre.

Weah ha collezionato 10 presenze in questo avvio di campionato ed è stato titolare nelle ultime tre partite contro Torino, Milan e appunto Verona, quando è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo. Per la Juve si tratta di un'assenza pesante, perché Allegri di fatto non ha altri esterni destri di ruolo in rosa: in quel ruolo si è disimpegnato più di una volta Weston McKennie, ma con l'infortunio del jolly Danilo (oltre al lungodegente De Sciglio) e le assenze forzate di Pogba e Fagioli anche a centrocampo la coperta è piuttosto corta.