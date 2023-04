Accolto il ricorso della Juventus, Calvo: "Soddisfatti, ci auguriamo i punti rimangano per sempre"

JUVENTUS

Il CFO bianconero è soddisfatto dell'esito del ricorso, col Collegio di Garanzia del Coni che ha ridato i 15 punti alla Vecchia Signora

© ipp Soddisfazione in casa Juventus per l'esito del ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti in campionato. Nel prepartita di Europa League contro lo Sporting il CFO Francesco Calvo si è detto ottimista: "Siamo soddisfatti per la classifica che dà certezze a noi e chi compete contro di noi perché non è più sub iudice, ora ci aspettiamo che questi punti ridati ci restino per sempre".

Vedi anche juventus Juve, il Collegio di Garanzia cambia la classifica: bianconeri terzi a -2 dalla Lazio "Sono state due giornate intense, siamo concentrati sulla partita che è importante, ma oggi siamo stati in attesa. Non è piacevole attendere, la sentenza è arrivata tardi e l'abbiamo vissuta con la massima serenità. C'è rammarico perché per alcuni dirigenti non è stato accolto ricorso" il commento di Calvo a Sky.

Vedi anche juventus Juventus, parzialmente accolto il ricorso sul -15: rinvio alla Corte d'Appello Il CFO ha poi parlato dei tempi: "Prematuro parlarne, non abbiamo le motivazioni e fare delle ipotesi su quale sarà l'iter processuale è impossibile. Siamo convinti di aver operato nel giusto, dal mese di gennaio dalla sentenza abbiamo avuto rispetto delle istituzioni e dialogo. L'approccio non cambierà, ci sarà sempre massimo rispetto"