Juventus, Calvo: "Sorpresi dalla chiusura della curva, valutiamo il ricorso"

JUVENTUS

Il CFO bianconero sui fatti di Juve-Inter: "Non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado. Noi da sempre impegnati nella lotta contro il razzismo"

© ipp Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto prima della partita contro la Lazio tornando sui fatti del match di Coppa Italia contro l'Inter (curva bianconera chiusa contro il Napoli per cori razzisti, tre giornate di squalifica a Cuadrado): "Non faremo ricorso per la squalifica di Cuadrado mentre stiamo valutandolo per lo stop alla curva, che abbiamo accolto con sorpresa. Voglio ribadire che la Juve da sempre è impegnata nella lotta contro il razzismo".

CALVO SU JUVE-INTER Calvo, parlando a Dazn, ha continuato: "I cori si sarebbero sentiti dal 35' della ripresa e nessuno ci ha chiesto di attivare le apposite procedure per intervenire, non è stato presto in considerazione il nostro impegno nell'identificare e squalificare i colpevoli. Inoltre voglio fare una riflessione sulla normativa: Juve-Inter era partita di Coppa Italia, non compresa nell'abbonamento dei tifosi, che invece non ci saranno contro il Napoli pagando questa punizione con cui non hanno niente a cui fare".