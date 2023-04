Juve, il Collegio di Garanzia cambia la classifica: bianconeri terzi a -2 dalla Lazio

© Getty Images

Scossone alla classifica in Serie A dopo il verderetto del Consiglio di Garanzia sul ricorso della Juve relativo alla penalizzazione di 15 punti. In attesa di un nuovo pronunciamento e di una rimodulazione della sentenza, il rinvio degli atti alla Corte d'Appello della Figc ha infatti restituito momentaneamente i 15 punti ai bianconeri cambiando nuovamente le posizioni nella parte alta della graduatoria. Nel dettaglio, a quota 59 punti, la Juve passa da settima a terza, a -2 dal secondo posto della Lazio e in piena zona Champions davanti a Roma, Milan e Inter.