Juventus, la ricetta di Allegri: toni bassi e difesa del gruppo squadra

JUVENTUS

Il tecnico bianconero ha fatto capire che non coinvolgerà Szczesny nel turnover, un modo per confermare la fiducia nel gruppo nonostante i pasticci col Sassuolo

Massimiliano Allegri ha voluto chiarire subito qual è la sua ricetta per mettersi alle spalle la serataccia di Reggio Emilia: nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Lecce il tecnico bianconero ha infatti annunciato che contro i salentini ci sarà spazio per le prime, significative rotazioni della stagione, ma ha anche lasciato intendere che nel turnover non sarà coinvolto Wojciech Szczesny che, assieme a Federico Gatti, è stato uno dei principali protagonisti in negativo del tonfo contro il Sassuolo.

Nessuna bacchettata, nessuna critica davanti alle telecamere, anzi. Il messaggio di Max è chiaro: nessuno deve sentirsi individualmente colpevole per la prima debacle stagionale, le responsabilità vanno divise all'interno del gruppo squadra nonostante gli evidenti svarioni dei singoli. Un modo per difendere i propri uomini e le proprie scelte, naturalmente, ma anche per responsabilizzare tutti.

Il tecnico ha optato per una strategia di difesa del gruppo, con l'obiettivo di rialzare subito la testa come squadra e di farla rialzare anche a chi è uscito più abbattuto dal Mapei Stadium. Ovviamente sarà solo il campo a parlare: sicuramente per Szczesny e forse per Gatti, che ha giocato 90' in tutte le ultime tre partite, e quindi dovrebbe partire dalla panchina. A livello comunicativo però il concetto resterebbe: la compattezza della squadra viene prima di ogni cosa. Se sarà stata la strada giusta lo diranno solo i prossimi confronti.