Juventus, Koopmeiners: "Periodo complicato ma ho giocato in posizioni non mie"

Teun Koopmeiners analizza la sconfitta della Juventus al Bernabeu: ammette le difficoltà personali ma chiarisce la sua posizione ideale
La Juventus di Igor Tudor esce sconfitta dal Santiago Bernabeu e tra i temi emersi dalla partita c'è ancora Teun Koopmeiners, autore di una prova opaca e che ha fatto discutere nelle dichiarazioni post-partita. "Sicuramente ho attraversato un periodo complicato, me ne assumo la responsabilità" ha detto inizialmente il centrocampista olandese, non nascondendo le difficoltà vissute nelle ultime uscite anche se poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa relativamente a questioni tattiche.
"In alcune partite ho giocato in una posizione non mia, troppo avanzata. Io mi considero un centrocampista puro" le parole di Koopmeiners a Prime Video. L'ex Atalanta ammette di aver reso meglio quando posizionato nel suo habitat naturale, come contro la sua ex squadra. Meno efficace, invece, da "falso attaccante" come accaduto contro il Villarreal. Ieri Koop è tornato dove preferisce: "Ho parlato con il mister e oggi sono tornato a giocare dove mi sento a mio agio" ha detto pur non esibendo una prestazione indimenticabile.
"La chiave è trovare continuità, mantenere sempre uno spirito positivo e pensare al bene della squadra, perché alla fine è quello che conta davvero" ha concluso il centrocampista.