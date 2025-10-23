Juventus, Koopmeiners: "Periodo complicato ma ho giocato in posizioni non mie"

"In alcune partite ho giocato in una posizione non mia, troppo avanzata. Io mi considero un centrocampista puro" le parole di Koopmeiners a Prime Video. L'ex Atalanta ammette di aver reso meglio quando posizionato nel suo habitat naturale, come contro la sua ex squadra. Meno efficace, invece, da "falso attaccante" come accaduto contro il Villarreal. Ieri Koop è tornato dove preferisce: "Ho parlato con il mister e oggi sono tornato a giocare dove mi sento a mio agio" ha detto pur non esibendo una prestazione indimenticabile.