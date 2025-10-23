Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
juventus

Juventus, Koopmeiners: "Periodo complicato ma ho giocato in posizioni non mie"

Teun Koopmeiners analizza la sconfitta della Juventus al Bernabeu: ammette le difficoltà personali ma chiarisce la sua posizione ideale

di Redazione
23 Ott 2025 - 15:51

La Juventus di Igor Tudor esce sconfitta dal Santiago Bernabeu e tra i temi emersi dalla partita c'è ancora Teun Koopmeiners, autore di una prova opaca e che ha fatto discutere nelle dichiarazioni post-partita. "Sicuramente ho attraversato un periodo complicato, me ne assumo la responsabilità" ha detto inizialmente il centrocampista olandese, non nascondendo le difficoltà vissute nelle ultime uscite anche se poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa relativamente a questioni tattiche.

Koopmeiners: "Non sono un attaccante, il mio ruolo è a centrocampo"

"In alcune partite ho giocato in una posizione non mia, troppo avanzata. Io mi considero un centrocampista puro" le parole di Koopmeiners a Prime Video. L'ex Atalanta ammette di aver reso meglio quando posizionato nel suo habitat naturale, come contro la sua ex squadra. Meno efficace, invece, da "falso attaccante" come accaduto contro il Villarreal. Ieri Koop è tornato dove preferisce: "Ho parlato con il mister e oggi sono tornato a giocare dove mi sento a mio agio" ha detto pur non esibendo una prestazione indimenticabile.

"La chiave è trovare continuità, mantenere sempre uno spirito positivo e pensare al bene della squadra, perché alla fine è quello che conta davvero" ha concluso il centrocampista.

Leggi anche

La Juve non segna più: già tre partite a secco. I rimpianti non diventino alibi

koopmeiners
ruolo
tudor
real madrid

Ultimi video

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

I più visti di Juventus

DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

Igor Tudor

Senza inversione di rotta Tudor rischia: circolano già i nomi dei sostituti

Fabregas-show, impazza il discorso dopo la vittoria sulla Juve: "Serve la f.....a mentalità per vincere"

Igor Tudor

Tudor: "Crisi Juve? Calendario pazzo, saremmo primi con un altro sorteggio"

The Times attacca la Juventus: "Come il Manchester United, Vlahovic paragonato a Haaland e Mbappé"

Corteo ultrà a Milano con saluti romani e striscione ProPal. La Juve: "Non ci rappresentano"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
In serie C Picerno-Cavese senza tifosi ospiti
16:20
Eccellenza lucana, ufficiale il ritiro di Matera Città dei Sassi
15:39
Violazioni amministrative, altri 3 punti di penalizzazione alla Triestina
15:09
Funaro: "Ritardi per il Franchi, la prima dispiaciuta sono io"
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record