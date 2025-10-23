Parma, contro il Como out Oristanio e in dubbio Valeri

Probabile la conferma della difesa a 4: con Delprato e Circati ci sarà Valenti, pronto a rilevare lo squalificato Ndiaye. A sinistra verso la riconferma il giovane Britschgi, che a Marassi contro il Genoa se l'è cavata su una corsia inedita. A centrocampo ci sono buone possibilità di rivedere Keita, Bernabè ed Estevez. Per l'ultima maglia ballottaggio tra Almqvist e Cremaschi: lo statunitense ha brillato al mondiale under 20, conquistando la Golden Boot grazie a 5 reti e 2 assist. Per una squadra che ha un grosso problema in zona gol potrebbe essere una carta da giocare.