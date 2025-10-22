Champions, Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham condanna i bianconeri

LE STATISTICHE

La Juventus non ha vinto alcuna delle ultime sette partite considerando tutte le competizioni (5N, 2P): è la striscia più lunga senza vittorie per i bianconeri dal periodo aprile-maggio 2009, il finale della gestione Ranieri (otto gare in quel caso).

La Juventus ha subito 28 tiri in questo incontro, suo record negativo in una gara di UEFA Champions League da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2003/04).

Il Real Madrid ha vinto ben 14 delle ultime 15 gare contro avversarie italiane (1P), registrando nove clean sheet nel parziale.

La Juventus non ha vinto nessuna delle prime tre gare giocate in una stagione di UEFA Champions League per la quarta volta, dopo il 1998/99, il 2012/13 e il 2013/14.

La Juventus non ha segnato in tre gare fila considerando tutte le competizioni per la prima volta da marzo 2011.

Jude Bellingham ha segnato quattro gol in UEFA Champions League contro avversarie italiane (due contro il Napoli, uno contro Atalanta e Juventus), più di quanti ne ha realizzati contro avversarie di ogni altra nazione.

Jude Bellingham è solo il secondo giocatore inglese a segnare contro la Juventus in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni con la maglia di una squadra non inglese, dopo Chris Sutton con il Chelsea nell’ottobre 2001.

Thibaut Courtois ha collezionato oggi la sua 300ª presenza con il Real Madrid in tutte le competizioni, diventando il quarto portiere con più gare giocate nella storia del club, dietro Iker Casillas (725), Paco Buyo (456) e Miguel Ángel (346).

Questo è stato l'incontro tra Real Madrid e Juventus in UEFA Champions League con l'età media più bassa dei titolari considerando entrambe le formazioni: 25 anni e 353 giorni.