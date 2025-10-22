Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
REAL-JUVE 1-0

Champions, Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham condanna i bianconeri

Decide il tap-in dell'inglese al 57' dopo il palo di Vinicius: Tudor ancora senza vittorie in Europa 

22 Ott 2025 - 23:10
1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il Real Madrid batte 1-0 la Juventus nella terza giornata della League Phase di Champions. Al Bernabeu, decide il gol al 57' di Bellingham, che insacca con un tap-in dopo il palo colpito da Vinicius. Tudor, ancora senza vittorie quest'anno in Europa, si mangia le mani per l'errore nel finale di Openda, ma Di Gregorio salva più volte su Mbappé e Arda Güler e Gatti, sulla linea, evita il raddoppio degli uomini di Xabi Alonso.

LA PARTITA 
Secondo ko di fila per la Juventus, che dopo Como cade anche a Madrid contro il Real. Finisce 1-0 con gol di Bellingham, bravissimo a credere nel rimpallo giusto dopo il palo colpito in diagonale mancino da Vinicius. Eppure, la partenza dei bianconeri, bravi in contropiede e con un Gatti propositivo e pericoloso al tiro. Poi, però, è Di Gregorio a salvare su Mbappé: lo farà anche nella ripresa murando prima il francese e poi uno scatenato Arda Güler, che stravince il duello tra classe 2005 made in Turchia con Yildiz. Poi, Tudor cambia a metà ripresa tutto l'attacco e sono David e Openda a costruire la più grande occasione nel secondo tempo, ma l'ex Lipsia spara addosso alla difesa dei blancos. Entra pure Kostic che ci prova ma un attento Courtois respinge tutto e mantiene la porta inviolata. La Juventus resta a 2 punti, con 0 vittorie e la seconda sconfitta di fila dopo quella del Sinigaglia: restano di positivo l'atteggiamento e l'essere rimasta in partita fino alla fine, ma i risultati non sono ancora una volta dalla parte della Juventus e di Tudor. 

LE PAGELLE DI REAL-JUVE

IL TABELLINO 
REAL MADRID-JUVENTUS 1-0 
Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Militao, Asencio (43' st G. Garcia), Carreras; Brahim Diaz (39' st Mastantuono), Tchouameni, Güler (29' st Camavinga), Vinicius (39' st F. Garcia); Bellingham, Mbappé. A disp.: Lunin, Gonzalez, Endrick, Rodrygo, Mendy, Pitarch. All.: Xabi Alonso 
Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram (17' st Conceiçao), McKennie, Cambiaso (43' st Kostic); Koopmeiners (29' st Koopmeiners), Vlahovic (29' st David), Yildiz (29' st Openda). A disp.: Perin, Fuscaldo, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario. All.: Tudor 
Arbitro: Vincic (Slo)
Marcatore: 12' st Bellingham 
Ammoniti: Brahim Diaz (R)

LE STATISTICHE
La Juventus non ha vinto alcuna delle ultime sette partite considerando tutte le competizioni (5N, 2P): è la striscia più lunga senza vittorie per i bianconeri dal periodo aprile-maggio 2009, il finale della gestione Ranieri (otto gare in quel caso).
La Juventus ha subito 28 tiri in questo incontro, suo record negativo in una gara di UEFA Champions League da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2003/04).
Il Real Madrid ha vinto ben 14 delle ultime 15 gare contro avversarie italiane (1P), registrando nove clean sheet nel parziale.
La Juventus non ha vinto nessuna delle prime tre gare giocate in una stagione di UEFA Champions League per la quarta volta, dopo il 1998/99, il 2012/13 e il 2013/14.
La Juventus non ha segnato in tre gare fila considerando tutte le competizioni per la prima volta da marzo 2011.
Jude Bellingham ha segnato quattro gol in UEFA Champions League contro avversarie italiane (due contro il Napoli, uno contro Atalanta e Juventus), più di quanti ne ha realizzati contro avversarie di ogni altra nazione.
Jude Bellingham è solo il secondo giocatore inglese a segnare contro la Juventus in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni con la maglia di una squadra non inglese, dopo Chris Sutton con il Chelsea nell’ottobre 2001.
Thibaut Courtois ha collezionato oggi la sua 300ª presenza con il Real Madrid in tutte le competizioni, diventando il quarto portiere con più gare giocate nella storia del club, dietro Iker Casillas (725), Paco Buyo (456) e Miguel Ángel (346).
Questo è stato l'incontro tra Real Madrid e Juventus in UEFA Champions League con l'età media più bassa dei titolari considerando entrambe le formazioni: 25 anni e 353 giorni.

champions
real-juve

Ultimi video

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

01:29
DICH SCAMACCA DA MIX BERGAMO 22/10 DICH

Scamacca: "Abbiamo perso due punti ma va bene"

02:14
DICH PIOLI VIGILIA 22/10 DICH

Pioli sul Rapid Vienna: "Questa partita non cambia il nostro futuro"

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

I più visti di Champions League

DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Conte: "Queste situazioni non capitano per caso. Troppi nove giocatori nuovi, sarà un anno complesso"

DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

McTominay illude, poi il Napoli si scioglie: Conte crolla ad Eindhoven e vede i fantasmi

Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol. Primo centro in Champions per Esposito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:40
Juve, Di Gregorio: "Questa è la base da cui partire. Ho abbracciato Vlahovic, merita tutto l'affetto"
21:37
Presidente Juve Stabia: "Accuse non riguardano società ma terzi"
Igor Tudor: attende di sapere se Conte tornerà in bianconero, in caso contrario potrebbe essere confermato alla Juve. Piace anche all'Atalanta
20:44
Juventus, Tudor: "A Madrid per vincere, non vogliamo subire"
20:21
Benfica, Mourinho: "Risultato all'intervallo estremamente ingiusto"
19:19
Bologna, Skorupski: "A Bucarest con un solo obiettivo: vincere per noi e per Italiano"