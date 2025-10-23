In serie C Picerno-Cavese senza tifosi ospiti

La gara Picerno-Cavese (serie C, girone C), in programma venerdì 31 ottobre, alle ore 20.30 allo stadio Curcio della cittadina lucana, si disputerà senza tifosi ospiti. Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno. In un comunicato diffuso dalla Prefettura potentina, è specificato che "il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha posto all'attenzione dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza di Potenza gli elevati profili di rischio della partita, in ragione della rivalità tra le due tifoserie e, in particolare, per la contrapposizione tra la tifoseria della Cavese e quella del Potenza, capoluogo a poca distanza dalla cittadina lucana".