Gilardino alla vigilia del Milan: "Serviranno umiltà e consapevolezza. Sappiamo che il Milan è forte, ma nulla è impossibile"

L'allenatore del Pisa presenta la trasferta di San Siro contro il Milan in programma venerdì sera
Momento delicato per il Pisa che dopo 7 partite di campionato non è ancora riuscito a vincere la sua prima partita stagionale. Dopo l'ultimo 0-0 contro il Verona, i toscani sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan capolista. Di seguito le parole dell'allenatore, Alberto Gilardino, alla vigilia del match.
"Per scendere in campo domani sera a San Siro dovremo avere felicità sportiva ma anche grande orgoglio di giocare contro i primi della classe. Sappiamo della forza del Milan e dovremo avere grande umiltà in fase difensiva, ma anche consapevolezza quando avremo il possesso palla. Sappiamo contro chi giochiamo, ma nel calcio nulla è impossibile".
Si avvicina una settimana intensa, in cui dopo la trasferta di Milano ci sarà un turno infrasettimanale in cui il Pisa affronterà la Lazio: "Ho bisogno di tutti. Chi si metterà a disposizione e chi starà bene farà parte delle mie scelte".
Sul Milan: "Parliamo di una squadra che ha ritrovato grande compattezza difensiva e il merito è di Allegri. Ha esaltato le qualità dei singoli perché sa che i suoi giocatori possono fare la differenza, ha portato la sua mentalità in pochissimo tempo, è un punto di riferimento per tutti".
Per Gilardino si tratta di una partita speciale, il ricordo dei tre anni trascorsi al Milan con la vittoria della Champions: "Il Milan è una parte bellissima della mia vita e della mia carriera, è normale che ritrovarli contro faccia un effetto particolare, ma è sempre piacere tornare in quello che, per me, è uno degli stadi più belli del mondo".