Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'ANALISI

La Juventus come il Manchester United, The Times va all'attacco: "Vlahovic paragonato a Haaland e Mbappé"

Il quotidiano inglese ha messo in luce tutte le difficoltà della squadra bianconera dopo la sconfitta patita con il Como 

di Redazione
21 Ott 2025 - 13:34

La Juventus come il Manchester United. E' questo il forte paragone lanciato da The Times che sulle proprie pagine ha analizzato la situazione della squadra bianconera, reduce dalla sconfitta con il Como. Il match del Sinigaglia appare soltanto la goccia che fa traboccare un vaso traballante da troppo tempo e che rischia ancora una volta di avere come unico colpevole il suo allenatore, Igor Tudor.

Leggi anche

La Juve è ancora senza identità: Tudor non vince da oltre un mese e ora Real e Lazio fanno paura

A proposito di tecnici, il quotidiano inglese sottolinea come la scelta negli ultimi anni non sia stata propriamente oculata tanto che ci sono stati cinque cambi di panchina in altrettanti anni, una situazione simile a quella dei Red Devils: "Sono passati cinque anni da quando la Juventus ha vinto l’ultimo di quelli che sono stati nove scudetti consecutivi, sei da quando ha superato la fase a eliminazione diretta in Champions League. In quel periodo ci sono stati cinque allenatori diversi e l’attuale, Igor Tudor, nominato per sostituire l’esonerato Thiago Motta lo scorso marzo, sta affrontando apertamente il fatto di aver iniziato questa stagione con un bilancio inferiore a quello di Motta, arrivato 12 mesi fa. La prospettiva immediata è scoraggiante. La Juventus affronterà il Real Madrid mercoledì alla ricerca della prima vittoria europea della stagione, e nel fine settimana sarà in trasferta contro la Lazio - sottolinea The Times -. Che aspetto ha un club ‘finto’ di pesi massimi? Se si prende, ad esempio, il Manchester United come modello, allora la Juventus contemporanea regge il confronto: ha attraversato più cambi di gestione negli ultimi cinque anni rispetto allo United e ha lo stesso magro bottino di titoli nazionali: due, i due trionfi in Coppa Italia del 2021 e del 2024”.

Leggi anche
Dusan Vlahovic

Dall'Inghilterra: "Vlahovic vuole andare al Tottenham, affare possibile a gennaio"

L'altro tema importante è il mercato. Ora che le sirene del Fair Play Finanziario si fanno sentire anche dalle parti di Torino, qualcuno inizia a lamentarsi per i numerosi errori di valutazione e punta il dito su quello che è probabilmente l'ultimo abbaglio di una lunga serie, Dusan Vlahovic: "Questa non è più l’istituzione che, nel 2018, poteva sborsare più di un quarto di miliardo di euro tra il prezzo di trasferimento e lo stipendio previsto di Cristiano Ronaldo, per poi dare gradualmente l’impressione di essere in ostaggio e di non avere mai fine al riscatto. Ronaldo getta ancora un’ombra. E la Juventus continua a mancare tutti i suoi obiettivi. Quando investì 80 milioni di euro su Dusan Vlahovic nel 2022, poco dopo la partenza di Ronaldo, la Juventus si vantò di aver ingaggiato un attaccante da affiancare a Erling Haaland e Kylian Mbappé: 'I tre migliori attaccanti della loro generazione', disse un raggiante Max Allegri' - aggiunge il giornale britannico -. Dopo tre anni e due allenatori, Tudor ha imparato a considerare Vlahovic più utile quando entra dalla panchina per l’ultima mezz’ora, o anche meno, delle partite. E i due attaccanti centrali acquistati durante l’estate, Jonathan David dal Lille, e Loïs Openda dal Lipsia – finora un goal in due – sono dietro all’ex difensore del Newcastle United Lloyd Kelly nella lista dei marcatori della Juventus”.

Difficile dare una svolta in vista dei prossimi appuntamenti che vedranno i bianconeri affrontare il Real Madrid in Champions League e la Lazio in campionato. Qualora dovesse esserci anche un'inversione di marcia, per tornare agli "anni d'oro" servirebbe ridurre drasticamente la lista dei pareggi realizzati e rientrare in lotta per lo scudetto. E forse la maledizione Manchester United potrebbe terminare. 

juventus
vlahovic
manchester united

Ultimi video

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

01:58
Sommer di nuovo al top

Sommer di nuovo al top

02:01
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

00:23
MCH ARRIVO INTER ZANETTI E MAROTTA MCH

Inter, Zanetti e Marotta al pranzo dei presidenti

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

03:00
Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

02:23
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA PSV EINDHOVEN (CONTE-BEUKEMA) 20/10 SRV

Napoli, la Champions contro il PSV per dimenticare

02:39
SRV RULLO AGGUATO AL PULLMAN - INDAGINI MORTO - LE ULTIME 20/10

Assalto al bus dei tifosi: tre fermati per omicidio volontario

02:02
SRV RULLO INTER VIGILIA CHIVU PRE UNION SAINT GILLOISE 20/10 SRV

Inter, torna la Champions: scelte e parole di Chivu

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:28
Juve in campo verso il Real: ci sono Miretti e Zhegrova
12:30
Europa League: Treimanis arbitra Steaua-Bologna. Meler per la Roma
12:19
Serie B, Juve Stabia: disposta l'amministrazione controllata
10:24
Champions, arbitri: lo sloveno Vincic per la Juve. De Burgos per l'Atalanta
10:07
Cristiano jr sulle orme di papà, convocato in U16 del Portogallo