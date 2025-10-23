Logo SportMediaset

Calcio

Serie B, Empoli-Sampdoria vietata a tifosi residenti a Genova

23 Ott 2025 - 18:46

Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel territorio metropolitano di Genova. E' il provvedimento adottato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in vista della partita tra Empoli e Sampdoria in programma il 28 ottobre. L'incontro di calcio è stato oggetto di esame nel corso delle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltesi ieri e oggi all'esito delle quali, a seguito dell'analisi svolta dalle forze di polizia, al fine di assicurare la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, è stato deciso il divieto.

