Serie B, Empoli-Sampdoria vietata a tifosi residenti a Genova

Il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel territorio metropolitano di Genova. E' il provvedimento adottato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in vista della partita tra Empoli e Sampdoria in programma il 28 ottobre. L'incontro di calcio è stato oggetto di esame nel corso delle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltesi ieri e oggi all'esito delle quali, a seguito dell'analisi svolta dalle forze di polizia, al fine di assicurare la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, è stato deciso il divieto.