Juventus, quando torna Bremer? Obiettivo Como

La sosta per le nazionali arriva nel momento perfetto in casa Juventus. I bianconeri potranno sfruttare questi giorni per svuotare quasi definitivamente un’infermeria che, nelle ultime settimane, si era fatta troppo affollata: arrivano infatti buone notizie sulle condizioni di Gleison Bremer e Fabio Miretti, per entrambi il rientro in campo è ormai vicinissimo. I fari sono puntati soprattutto sul difensore brasiliano, che dopo aver saltato le sfide con Villarreal e Milan per il fastidio al ginocchio sinistro ha recuperato e ora beneficerà di quattro giorni di riposo (come il resto della squadra) per tornare al top della condizione.