JUVENTUS

Juventus, quando torna Bremer? Obiettivo Como

Il brasiliano sfrutterà la sosta per lavorare alla Continassa e tornare al top della forma in vista del Real Madrid

07 Ott 2025 - 09:21

La sosta per le nazionali arriva nel momento perfetto in casa Juventus. I bianconeri potranno sfruttare questi giorni per svuotare quasi definitivamente un’infermeria che, nelle ultime settimane, si era fatta troppo affollata: arrivano infatti buone notizie sulle condizioni di Gleison Bremer e Fabio Miretti, per entrambi il rientro in campo è ormai vicinissimo. I fari sono puntati soprattutto sul difensore brasiliano, che dopo aver saltato le sfide con Villarreal e Milan per il fastidio al ginocchio sinistro ha recuperato e ora beneficerà di quattro giorni di riposo (come il resto della squadra) per tornare al top della condizione.

Il suo obiettivo, come quello di Miretti (fermo da inizio agosto per una lesione muscolare), è la partita contro il Como alla ripresa del campionato, ma soprattutto la supersfida in Champions contro il Real Madrid che arriverà pochi giorni dopo la gara coi lariani. La sua assenza nelle ultime due gare è stata dunque una scelta puramente precauzionale, dettata dalla volontà di non sovraccaricare un giocatore reduce da un gravissimo infortunio e considerato un pilastro insostituibile della squadra.

Igor Tudor dunque può sorridere: al netto del nuovo infortunio di Juan Cabal e delle condizioni da valutare di Thuram, alla ripresa del campionato si ritroverà con una rosa quasi al completo, aumentando le opzioni e la competizione interna. La Juve ritrova il suo leader difensivo.

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali incontra il procuratore, Juve sempre interessata: la situazione

bremer
juventus

