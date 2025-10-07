Torna Fantacharity, iscrizioni fino al 18 ottobre per la lega fantacalcistica benefica

La Fondazione è attiva dal 2020 nel sostegno a bambini in condizioni di svantaggio, ma soprattutto supporta i maggiori ospedali pediatrici milanesi nel miglioramento di cure e assistenza per bambini e ragazzi. "La creazione di una stanza multisensoriale per la Casa Pediatrica Fatebenefratelli è forse il progetto più ambizioso che la nostra Fondazione abbia intrapreso fino a oggi". Dichiara a riguardo il fondatore, Giuseppe Riso: "Ne siamo molto orgogliosi e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme a Fantacalcio e a tutti i partner che vorranno essere al nostro fianco, ciascuno con le proprie capacità e risorse. Insieme, daremo vita a un progetto che potrà migliorare la quotidianità e il futuro di tanti bambini".