l'arbitro di juve-milan

Juve-Milan all'arbitro Guida: precedenti in parità

Una vittoria a testa per bianconeri e rossoneri con l'arbitro di Pompei. Esperto, tranquillo e paziente: il suo profilo

04 Ott 2025 - 15:36

Cremonese-Sassuolo il 29 agosto, poi due direzioni in Champions League e nessuna in Serie A: è chiaro che Marco Guida in campionato sia stato preservato per il big match tra Juventus e Milan. Rocchi ha puntato sull'arbitro italiano numero 1 a livello internazionale, ruolo che il 44enne di Pompei ha ereditato dopo il ritiro di Orsato. Nel suo curriculum 209 partite in Serie A, e sarebbero state di più se nella scorsa stagione uno strappo muscolare e una tendinite non lo avessero costretto a fermarsi per sei mesi.

Guida in carriera ha diretto due Milan-Juve, scivolate via senza polemiche: 2-0 per i bianconeri nella stagione 2013/14, 4-2 per i rossoneri nell'estate del 2020, a porte chiuse causa Covid. Dopo il doppio vantaggio juventino, la rimonta del Milan parte da un rigore per mano di Bonucci difficile da individuare in presa diretta: prezioso in quel caso l'aiuto di Giacomelli al VAR.

Il nome di Guida è legato a una delle più clamorose sfuriate di Antonio Conte: Juve-Genoa 1-1 del 26 gennaio 2013. All'ultimo secondo niente rigore per mano di Granqvist e dopo-partita infuocato. L'episodio aveva solleva dibattiti all'interno del mondo arbitrale e finì per fare scuola, portando all'introduzione del concetto di auto-giocata. Ovvero: se un giocatore calcia attivamente il pallone e finisce per colpirsi la mano, il suo tocco non è punibile.

Al di là delle polemiche legate alla sua volontà di non dirigere partite del Napoli (ma, giusto due mesi fa, aveva fatto retromarcia, anche se parziale visto che era un'amichevole), Guida è un arbitro che dall'alto della sua esperienza ha confidenza con i giocatori, è tranquillo e paziente nel comunicare con loro, lascia scorrere il gioco ma senza forzare, senza mai andare oltre il regolamento.

arbitro
guida
juve milan

