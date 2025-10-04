Juve-Milan all'arbitro Guida: precedenti in parità

Cremonese-Sassuolo il 29 agosto, poi due direzioni in Champions League e nessuna in Serie A: è chiaro che Marco Guida in campionato sia stato preservato per il big match tra Juventus e Milan. Rocchi ha puntato sull'arbitro italiano numero 1 a livello internazionale, ruolo che il 44enne di Pompei ha ereditato dopo il ritiro di Orsato. Nel suo curriculum 209 partite in Serie A, e sarebbero state di più se nella scorsa stagione uno strappo muscolare e una tendinite non lo avessero costretto a fermarsi per sei mesi.