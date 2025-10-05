Juventus, Tudor: "Volevamo vincere ma il pari è reale. Con due gol in più nella stagione sarebbe stato perfetto"

"È stata una gara come ce l'aspettavamo, difficile con un avversario forte. Volevamo vincere, ma il pareggio è reale". Così il tecnico della Juve Igor Tudor sul pareggio nel big match contro il Milan. "Yildiz? L'ho visto stanco, i ragazzi giocano tante partite. Togliendo lui non volevo dare il segnale che volevamo stare dietro e allora abbiamo deciso di mettere due attaccanti e giocare 3-5-2, con tre centrali abbiamo coperto meglio - ha aggiunto a Dazn - Abbiamo messo qualche cross e rubato qualche palla ma purtroppo non abbiamo fatto gol. Due attaccanti e Yildiz dietro? Ci penso, devo trovare qualcosa che va bene a loro e anche a me. Si può provare, anche a partita in corso quando si spacca. Mi piace allenare quello che provo e cambiare sistema. Bremer? Ha provato, ha avuto un po' di fastidio. Viene da un anno di stop, non si poteva farlo giocare. Dopo la sosta sarà a posto. Come sta Igor? Igor sta bene. Con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e sarebbe stato perfetto. Così lo sono un po' di meno ma io mi devo concentrare sul lavoro e sulle cose da fare in campo. Noi abbiamo i nostri pregi e difetti ma va bene così, noi saremo sempre sul pezzo".