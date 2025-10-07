Logo SportMediaset
MERCATO

Juve-Tonali, incontro tra il centrocampista e il suo procuratore

Il centrocampista, in Italia per la Nazionale, vede l'agente Riso: si parla anche di futuro?

07 Ott 2025 - 08:30

Sandro Tonali torna in Italia? Per il momento "solo" per... questioni azzurre. Il centrocampista del Newcastle ha lasciato l'Inghilterra per la pausa delle nazionali, visto che sarà uno dei perni dell'Italia che affronterà nei prossimi giorni Estonia e Israele in ottica Qualificazioni Mondiali 2026. Ma un ritorno dell'ex Milan nel campionato italiano non è da escludere e magari si è parlato proprio di questo nell'incontro che ha avuto ieri col suo procuratore Beppe Riso.

Come documentato da Goal.com, Tonali e Riso si sono visti a Milano: un'occasione anche per fare il punto sulla situazione attuale e su eventuali prospettive per il futuro, visto che la Juve resta molto interessata a lui. Il classe 2000 era nel mirino della vecchia gestione Giuntoli e piace ancora in casa bianconera anche se i costi dell'affare, ammesso che il Newcastle voglia privarsene, restano alti. Dopotutto Tonali aveva lasciato il Milan due estati fa per 65 milioni di euro, bonus inclusi, firmando fino a 2028 un contratto da 9 milioni di euro, sempre contando i bonus.

Il centrocampista, nonostante si trovi bene in Premier League, vedrebbe di buon occhio un ritorno a casa: situazione da monitorare per il prossimo giugno, visto che un affare di questa portata sembra troppo grande per un trasferimento a gennaio.

