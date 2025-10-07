Juve-Tonali, incontro tra il centrocampista e il suo procuratore

Sandro Tonali torna in Italia? Per il momento "solo" per... questioni azzurre. Il centrocampista del Newcastle ha lasciato l'Inghilterra per la pausa delle nazionali, visto che sarà uno dei perni dell'Italia che affronterà nei prossimi giorni Estonia e Israele in ottica Qualificazioni Mondiali 2026. Ma un ritorno dell'ex Milan nel campionato italiano non è da escludere e magari si è parlato proprio di questo nell'incontro che ha avuto ieri col suo procuratore Beppe Riso.