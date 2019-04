Juventus, presto a Torino una pasticceria targata CR7

01/04/2019

Cristiano Ronaldo è una vera e propria macchina da soldi. Dopo aver investito nella guerra alla calvizie, il fenomeno portoghese della Juventus sarebbe pronto ad investire anche in campo culinario e starebbe pensando di farlo sotto la Mole. Come riporta il Corriere di Torino, infatti, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe interessato ad aprire in centro città una lussuosa boutique di dolci. 'Pasticceria Ronaldo' sarebbe un regalo per Georgina, la sua compagna dal 2016, ma anche un omaggio alla città di Torino. Si parla di una pasticceria di lusso dove i torinesi potranno trovare tutti i dolci della tradizione lusitana (e non solo) che dovrebbe sorgere tra via Gramsci e via Gobetti, angolo di lusso della città.