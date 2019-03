Juventus, CR7 è una macchina da soldi: ma Messi lo batte

19/03/2019

L'ultima frontiera commerciale di Cristiano Ronaldo è la guerra alla calvizie ma con un fisico come il suo - mamma Dolores e madre Natura, non hanno sbagliato un muscolo – è impossibile, navigando nel suo impero, non partire dall'intimo supersexy.

Dopo aver mostrato gli attributi sui cartelloni pubblicitari di tutta Madrid, lì è tornato con più discrezione e riconoscenza. È la città delle sue tre Champions, certo, dove sono nati i figli e ha trovato l'amore di Georgina, ma soprattutto è il luogo in cui il suo brand si è fuso con delle cliniche tricologiche, ragion per cui - alla presentazione - non c'era un giornalista uno che potesse chiedergli di Uefa o di Ajax.