Juventus, obiettivo Coppa Italia prima dell’addio di Allegri

JUVENTUS

I bianconeri a caccia della finale per salvare una stagione in chiaroscuro, in bilico anche il futuro di Chiesa e quello di Rabiot

E poi ci sarà maggio ed è bello in quel periodo arrivare a Roma in finale. La Coppa Italia l'ha sempre trattata sul romantico e se vogliamo pure sul vissuto visto che di quelle serate di maggio ne ha vinte quattro consecutive. Già, ma siamo ancora in aprile, c'è ancora una partita e questa è un'altra Juve. Nello specifico poi l'ultima volta nel maggio 2022 dentro all'Olimpico ci ha visto festeggiare l'Inter. Diciamo che la Juve attuale si è portata avanti con il due a zero sulla Lazio dell'andata.

Chiesa e poi Vlahovic, come nelle attese classiche e spesso però difficili da rispettare. E magari anche se non arrivano i gol uno finisce il suo derby con l’abbraccio ad Allegri e l'altro in un modo totalmente opposto, con un labiale chiarissimo.

Lì era campionato. Con il 2-2 di Cagliari la Juve ci ha raccolto 12 punti in 12 partite, perfetta media per non essere “contenti”. Parola invece usata da Giuntoli per giudicare Allegri con il quale, dice, si programmerà il futuro. Quella frase però non sta proprio convincendo e i pronostici vanno decisamente sul cambio di panchina a un anno dalla scadenza del contratto.

Poca chiarezza anche dentro al futuro di Chiesa, che ha stessa scadenza di Allegri, in quello di Rabiot che scade al 30 giugno e più chiarezza in quello di McKennie, che ha rifiutato il rinnovo alla stessa cifra attuale di due milioni e mezzo netti. Insomma, tra classifica e casi personali c'è una Juve nel paradosso. Sei punti in cinque partite e sarà quota Champions, primo obiettivo raggiunto da Allegri e poi martedì la Coppa Italia.

"Non c'è da riscattarsi, c'è da andare in finale contro una Lazio importante”, ha detto il tecnico dopo il pari in Sardegna. Ecco, in quel caso sarà secondo obiettivo ottenuto da Allegri. Poi c'è la finale, sempre bella da giocare in una serata romana di maggio.

Vedi anche juventus Juve attenta, la Champions non è ancora scontata