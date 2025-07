Massimo Mauro: "Vialli sarebbe stato ideale vicino a Gattuso"

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni, Massimo Mauro ha ricordato Gianluca Vialli, scomparso nel gennaio 2023. Un ricordo sentito da parte dell'ex giocatore di Napoli e Juventus che ha celebrato l'ex compagno di squadra in un'intervista a Tuttosport: "Nessuno stadio, nessuna tifoseria ha mai ricordato Gianluca in modo irriverente, ma sempre con affetto e riconoscenza. Gianluca sarebbe l’ideale vicino a Rino, come lo è stato con Mancini. Sapeva farsi seguire con l’esempio".