Giuntoli "conferma" Allegri: "Siamo contenti di lui, programmiamo insieme il futuro"

LA DICHIARAZIONE

Prima della partita di Cagliari, il responsabile dell'area tecnica della Juventus chiarisce che Max sarà ancora l'allenatore bianconero nella prossima stagione

Quando si tratta del binomio Juventus-Allegri non valgono voci, risultati e certezze mediatiche. Lui resterà comunque. Non c'è Thiago Motta che tenga. Quando ormai tutti lo davano per partente, ci pensa Cristiano Giuntoli, il responsabile dell'area tecnica bianconera, a ribadire che nessuno riuscirà mai a togliere Max da quella panchina. Prima della partita di Cagliari decide di mettere la parola fine a tutte le illazioni di mercato. Altro che comunicati di John Elkann che non lo nominano, altro che Calafiori e Zirkzee voluti dall'allenatore del Bologna. Nulla smuoverà Allegri dal suo ambito naturale.

"Noi siamo contenti di Allegri che sta facendo un grandissimo lavoro. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. In questo momento c'è anche un contratto e poi vogliamo concentrarci solo sugli obiettivi di campo da raggiungere. Dobbiamo programmare il futuro, insieme, con calma. Anche perché dobbiamo far coincidere più aspetti. Quello tecnico e quello economico in primis", queste le parole di Giuntoli.