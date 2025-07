Mondiale per Club, sale la febbre per la finale. Trump annuncia: "Andrò alla partita"

Donald Trump assisterà alla finale del Mondiale per Club, domenica al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey: lo scrive Espn sul suo sito, citando un annuncio fatto dal presidente Usa nella riunione con il suo Gabinetto. "Andrò alla partita", ha detto Trump rispondendo ai giornalisti. La promessa del presidente americano arriva poche ore dopo che la Fifa ha annunciato l'apertura di un suo ufficio di rappresentanza nella Trump Tower di Manhattan, dove la coppa del Mondiale club sarà esposta fino a domenica. La finale, tra il Chelsea e la vincente di Real-Psg di stasera, è considerata la prova generale della Coppa del mondo per le nazionali, che gli Stati Uniti ospiteranno il prossimo anno insieme con Canada e Usa.