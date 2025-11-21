Juventus, nuovo aumento di capitale: emesse azioni per 98 milioni di euro

La Juventus ha completato un aumento di capitale rapido da 97,8 milioni di euro teso a sostenere il proprio piano strategico. Sono state emesse 37.912.181 nuove azioni, pari a circa il 9,1% del capitale sociale, destinate a investitori istituzionali al prezzo di 2,58 euro ciascuna. Ai soci Exor (circa 65,4% del capitale e 78,9% dei diritti di voto) e Tether (circa 11,5% del capitale e 7% dei diritti di voto) è stata assegnata una quota proporzionale alle rispettive partecipazioni.