Juventus, nuovo aumento di capitale: emesse azioni per 98 milioni di euro

I bianconeri stanziano nuove risorse per sostenere il piano strategico e mantenere alta la competitività sportiva

di Redazione
21 Nov 2025 - 13:08

La Juventus ha completato un aumento di capitale rapido da 97,8 milioni di euro teso a sostenere il proprio piano strategico. Sono state emesse 37.912.181 nuove azioni, pari a circa il 9,1% del capitale sociale, destinate a investitori istituzionali al prezzo di 2,58 euro ciascuna. Ai soci Exor (circa 65,4% del capitale e 78,9% dei diritti di voto) e Tether (circa 11,5% del capitale e 7% dei diritti di voto) è stata assegnata una quota proporzionale alle rispettive partecipazioni.

Il regolamento del collocamento, con consegna dei titoli e pagamento, avverrà il 25 novembre. Il valore lordo complessivo delle nuove azioni è di 97.813.426,98 euro, composto da 1.516.487,24 euro di valore nominale e 96.296.939,74 euro di sovrapprezzo. Le azioni saranno quotate su Euronext Milan dalla data di emissione. Il capitale sociale sale così a 16.731.359,80 euro, suddiviso in 417.033.996 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

I fondi raccolti serviranno a sostenere il Piano Strategico 2024/2025 - 2026/2027, con obiettivi di rafforzamento patrimoniale, consolidamento del brand internazionale, riduzione dell’indebitamento e mantenimento della competitività sportiva.

Il 20 novembre, il CdA ha dato esecuzione alla delega dell’assemblea straordinaria, approvando un aumento di capitale scindibile e a pagamento, con nuove azioni destinate a investitori qualificati e istituzionali esteri.

juventus
aumento capitale
exor
tether

