Juventus, terminata la squalifica di Andrea Agnelli: può tornare operativo nel mondo del calcio

Il 20 gennaio 2023, nell'ambito del processo sportivo sulle plusvalenze della società bianconera, la Corte Federale d'Appello della Figc lo aveva inibito per 24 mesi dallo svolgere attività in ambito federale, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa. La squalifica era stata poi confermata il 23 aprile successivo, col Collegio di Garanzia del Coni che aveva respinto il ricorso da lui presentato.