Lecce, Berisha ancora in lavoro differenziato
Allenamento mattutino sul terreno del centro sportivo di Martignano per il Lecce di mister Di Francesco. Alle porte il posticipo di lunedì sera contro il Cagliari, sul campo della formazione sarda. Assente Camarda, ancora convalescente dopo l'intervento alla spalla delle settimane scorse, ha proseguito nel lavoro differenziato Berisha: assente da metà dicembre, il giovane centrocampista albanese potrebbe tornare disponibile per giocare entro la fine del mese. Contro i rossoblu i giallorossi saranno costretti a rinunciare all'esterno offensivo Banda, fermato per un turno dal giudice sportivo. Possibile la conferma in blocco dello schieramento vittorioso domenica scorsa contro l'Udinese. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento sempre a Martignano.