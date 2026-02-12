Atalanta, De Ketelaere operato al menisco: i tempi di recupero
© Getty Images
L'Atalanta ha comunicato che "Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".
Da valutare gli esatti tempi di recupero, che dovrebbero essere di quasi 2 mesi, con il calciatore che potrebbe tornare a disposizione verso fine marzo. Il belga si era fatto male nel riscaldamento prima della sfida contro la Cremonese, lo scorso lunedì.