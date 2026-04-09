Juventus, McKennie si racconta: "Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto"

Cosa si prova a essere stato il primo americano ad aver giocato nella Juve? "Credo di non averlo ancora realizzato, me ne renderò conto a fine carriera. Se qualcuno in passato ha pensato non fossi all'altezza? Beh, credo che i fatti parlino da soli e mostrino ciò che ho fatto finora. Ognuno poi ha la propria opinione." Mckennie racconta anche qual è stato il periodo più duro: "Quando mi sono rotto il piede, nel 2022 contro il Villarreal. Non ero in grado di far nulla, giocare a calcio o camminare. Lì mi sono reso conto di quanto fosse importante la mia vita fuori dal calcio, perché se il calcio fosse stata l’unica cosa della mia vita e poi non avessi potuto più continuare, cosa avrei fatto? Ero devastato, stavo facendo una buona stagione e ho potuto riprendere solo tre mesi dopo, ma allo stesso tempo mi sono goduto altre cose".