Torna "Calciatrici", Gravina: "L'album delle figurine riconosce il valore del movimento"

Dalle migliori della Serie A, passando per la Serie B e da quest'anno anche le giocatrici della Serie C: ogni figurina racconta la forza, il talento e l'identità di un movimento, dal vertice alla base. "La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose e dirigenti - dichiara Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women -. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un'emozione che non si può descrivere a parole".