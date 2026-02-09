Torna "Calciatrici", Gravina: "L'album delle figurine riconosce il valore del movimento"
"Ce l'ho, ce l'ho, mi manca". Chi tra gli amanti del calcio non lo ha detto almeno una volta, collezionando l'album delle figurine: dallo scorso anno è stato possibile anche con le protagoniste della Serie A Women. Ora arriva la seconda edizione di "Calciatrici", l'album Panini della stagione femminile 2025-26, composto di 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale.
Dalle migliori della Serie A, passando per la Serie B e da quest'anno anche le giocatrici della Serie C: ogni figurina racconta la forza, il talento e l'identità di un movimento, dal vertice alla base. "La prima edizione non è stata soltanto un successo di vendite, ma soprattutto un fenomeno nazional-popolare, che ha coinvolto bambine, giovani, famiglie, tifose e dirigenti - dichiara Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women -. Siamo cresciute tutte scambiando i doppioni delle figurine dei calciatori, e aver contribuito a far sì che anche le calciatrici avessero la possibilità di rivedersi su una figurina è un'emozione che non si può descrivere a parole".
Martina Limoni, direttrice mercato Italia Collezionabili di Panini, definisce la raccolta già "un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e giovani calciatrici". Il presidente della Federcalcio, Gaberiele Gravina, invece, pone il suo accento sulla crescita dell'intero movimento: "Questo album non è solo una raccolta di figurine, è un riconoscimento di valore, di rispetto e di grande impegno. A dimostrazione come tutto il movimento stia costruendo un suo percorso, di rivendicazione. Riteniamo che il grande impegno messo per la crescita di questo movimento farà bene non solo alle ragazze, ma anche ai ragazzi".
L'album, da quest'edizione, si arricchisce di una sezione speciale dedicata ai nuovi trofei in palio nelle competizioni della Serie A Women e agli ultimi importanti risultati ottenuti dalla Nazionale maggiore femminile, dall'Under 19 e dall'Under 17. Mentre in occasione della 3ª e 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Women, nei weekend del 14-15 del 21-22 febbraio 2026, l'album verrà promosso su tutti i camp attraverso i "Panini Days".