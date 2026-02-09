Bologna, stop di tre settimane per Lykogiannis

09 Feb 2026 - 13:55

Come comunicato dal Bologna in una nota, "gli esami cui è stato sottoposto Charalampos Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane". Il greco era uscito alla metà del secondo tempo nella sfida contro il Parma di ieri. Il giocatore salterà sicuramente le gare contro Lazio (Coppa Italia), Torino e Udinese: grossi dubbi anche per la partita contro il Pisa. Sarà indisponibile anche per i playoff di Europa League con il Brann. 

