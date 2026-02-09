Come sta Gudmundsson dopo l'infortunio: il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell'infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni.