Juventus, le 1000 partite di Ronaldo da professionista: "Un orgoglio"

Cristiano Ronaldo non ha segnato contro l'Inter ma ha comunque festeggiato con una vittoria la partita numero 1000 in carriera da professionista: "Sono così orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo con una vittoria molto importante che ci ha riportato in vetta alla classifica! Grazie a tutti ai miei compagni di squadra e allenatori, grazie alla mia famiglia, agli amici e ai miei tifosi che mi hanno aiutato in questi anni" il post su Instagram.