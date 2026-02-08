LE PAGELLE DI JUVENTUS-LAZIO

Le pagelle di Juventus-Lazio: l'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoro

Yildiz è di un'altra categoria ma cerca troppo la giocata individuale, Cambiaso è in un periodo davvero complicato

di Enzo Palladini
08 Feb 2026 - 22:48
© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS

Di Gregorio 6 - Se non fosse per i gol subiti, la sua sarebbe una serata tranquilla, parate vere praticamente nessuna. 

Kalulu 7 - Inizialmente gestisce bene la sua posizione e la sua zona di campo, senza partire per le sue solite sgroppate, in una posizione che però dà sicurezza a tutta la squadra. Poi capisce che ha spazio e comincia a farsi sentire anche in zona d'attacco.  Ed è proprio grazie a questo suo coraggio che la Juventus riesce a raddrizzare la partita alla fine. 

Bremer 6 - Quando la palla è sopra il metro e novanta di altezza, la prende sempre lui o quasi, sia nella propria area sia in quella avversaria. Nel primo tempo l'unica vera grande occasione bianconera arriva da un suo colpo di testa su cross di Kalulu. Sfortunata la sua deviazione nel gol dell'1-0 per la Lazio. 

Koopmeiners 6 - Ha i mparato abbastanza bene a fare il difensore (gran chiusura nel primo tempo su Isaksen) ma non ha dimenticato come si va al tiro con pericolosità, Nel primo tempo centra anche il bersaglio, gol  vanificato dal fuorigioco di Thuram.

Dal 31' st Kelly sv. 

Cabal 6 - Fa il terzino vero, anche quando potrebbe andare a inserirsi nello spazio che gli lascia Yildiz sulla fascia sinistra. Però una sua iniziativa nel primo tempo "rischia" di provocare un rigore per un intervento molto al limite di Gila. 

Dal 1' st Zhegrova 6 - Prova con la sua andatura zigìzagante a creare superiorità numerica, sfiora anche il gol con un sinistro parato da Provedel. 

Thuram 6 - Si rivede qualcuno dei suoi leggendari strappi, ma non sempre le sue iniziative trovano lo sbocco giusto o la sponda decisiva. 

Locatelli 5 - Clamorosa la sua indecisione alla fine del primo tempo, quando si fa rubare il pallone da Maldini dando il via all'azione dell'1-0 per la Lazio. Errore inaspettato per un giocatore della sua importanza ed esperienza. 

Dal 38' st Miretti sv. 

Cambiaso 5,5 - Stavolta viene schierato alto a destra, ruolo che ai bei tempi svolgeva anche con grande profitto ma che in questo periodo di forma non eccelsa lo porta a incidere pochino. Nel secondo tempo passa a sinistra e si fa subito infilare da Isaksen per il gol del 2-0. Poi all'improvviso ecco l'assist per l'1-2 di McKennie. 

Dal 31' st Boga 6,5 - Il suo ingresso regala brio alla Juventus, le sue iniziative sono sempre interessanti, soprattutto quella che alla fine della gara propizia il gol del 2-2 di Kalulu. 

McKennie 6,5 - Per un'ora sembra che non sia serata, i suoi tentativi di inserimento sono sempre letti con attenzione dalla difesa laziale. Poi inizia capire che gli conviene andare in area a saltare perché arrivano cross. Ecco il gol di testa dell'1-2 e subito dopo un'altra occasione. Ha il merito di riaprire una partita che sembra persa. 

Dal 38' st Openda sv. 

Yildiz 6 - Vorrebbe fare, fare, fare. Qualche volta rischia però di strafare. Il rinnovo di contratto ha legittimato il suo ruolo di leader, in campo è decisamente superiore alla media, ma deve anche ricordarsi che ci sono i suoi compagni e sono gli stessi di una settimana fa. Quando azzecca la giocata individuale, però, è sempre un pericolo. 

David 5 - Non si può dire che non ci metta impegno. Corre molto e cerca di essere utile alla squadra, ma così rischia di essere poco lucido quando si trova abbastanza libero in area per colpire di testa. 

Allenatore Spalletti 5,5 - Sembrava una Juventus sistemata in tutte le sue espressioni quella targata Spalletti, invece evidentemente di problemi ce ne sono ancora e non sono stati risolti con il mercato. 

LAZIO 
Provedel 7; Marusic 6, Gila 6 (31' st Romagnoli sv), Provstgaard 6 (38' st Patric sv), Nuno Tavares 7; Basic 6 (1' st Dele Bashiru 5), Cataldi 6,5, Taylor 6; Isaksen 7 (19' st Cancellieri 6), Maldini 7, Pedro. 6,5 (19' st Noslin 5) Allenatore Sarri 7. 

