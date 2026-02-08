Le pagelle di Juventus-Lazio: l'errore di Locatelli è da 5, Kalulu agguanta il pareggio con un gol-capolavoro

Yildiz 6 - Vorrebbe fare, fare, fare. Qualche volta rischia però di strafare. Il rinnovo di contratto ha legittimato il suo ruolo di leader, in campo è decisamente superiore alla media, ma deve anche ricordarsi che ci sono i suoi compagni e sono gli stessi di una settimana fa. Quando azzecca la giocata individuale, però, è sempre un pericolo.