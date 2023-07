Juventus, Kostic: "Battiamo il Milan per iniziare nel modo giusto"

JUVENTUS

Il centrocampista serbo su Vlahovic: "Sta meglio, per noi è importante"

© Getty Images "Quella con il Milan è un'amichevole ma noi vogliamo vincere per cominciare nel modo giusto". Dal ritiro negli Usa Filip Kostic fa il punto sulla preparazione della Juventus in vista della prossima stagione: "Stiamo provando a fare il meglio per essere pronti per il campionato, sappiamo di dover migliorare - ha detto in conferenza stampa - Sappiamo che il Milan è un ottima squadra e ha grandi qualità ma ne abbiamo anche noi e siamo compatti". Su Vlahovic: "Sta meglio, spero che possa tornare in squadra il prima possibile: lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore molto importante".

Vedi anche juventus Juve, Weah: "Sogno un esordio con assist. Non vedo l'ora di sfidare Pulisic"

"Ora abbiamo la partita contro il Milan e poi quella contro il Real per essere pronti per l'inizio della stagione - ha proseguito Kostic - La sfida contro il Real Madrid? La Juventus è il più grande club in Italia e vogliamo rappresentare l'Italia nel migliore dei modi in ogni partita".