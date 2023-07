Juve, Weah: "Sogno un esordio con assist. Non vedo l'ora di sfidare Pulisic"

JUVE

"Per me la cosa più importante è indossare la maglia della Juventus e godermi ogni secondo di questa avventura"

© Getty Images Dopo la presentazione ufficiale, dalla tournée negli Usa Timothy Weah svela nuovi dettagli sul suo conto ai tifosi bianconeri. "Come sogno il mio esordio alla Juve? - ha spiegato in diretta su Twitch -. Mi piacerebbe fare subito un assist per i miei compagni". "Per me la cosa più importante è indossare la maglia della Juventus e godermi ogni secondo di questa avventura", ha proseguito. Poi sul rapporto col padre George Weah: "Mi ha detto di dare tutto e di darci dentro. Lui non mi mette pressione, mi ha consigliato solo di fare ciò che so fare". "Io alla Juve? Il sogno di papà: mi ha già chiesto la maglia - ha aggiunto -. Il mio idolo è lui, e poi anche Thiago Silva: Danilo me lo ricorda tanto".

Vedi anche juventus Juventus, ecco Weah: secondo colpo ufficiale, firmato un quinquennale

"Mi sono sentito benvenuto dal primo giorno. Quando c'è da lavorare lavoriamo, ma fuori c'è un bel clima. In Francia si correva di più. Qua è tutto completamente diverso ed è una grande opportunità per me - ha proseguito Timothy parlando dell'accoglienza in bianconero -. Avere Weston qui é bello, mi aiuta, ma anche tutti i ragazzi francesi. Mi aiutano ad ambientarmi". "Sono molto vicino a McKennie, ma ne ho già parlato. Ma anche Moise e Federico Gatti sono molto genuini - ha aggiunto parlando dei compagni di squadra con cui ha più feeling fuori de dentro al campo -. Chiesa é un gran calciatore. Anche Locatelli, classe italiana".

"Il mio primo gol? Su un lancio da Locatelli. Già da subito stiamo provando questa giocata e so che sarà così - ha continuato l'attaccante -. Non ho ancora un'esultanza, ma ci sto già lavorando". Del resto i tifosi bianconeri hanno grandi aspettative su Weah. "Sono incredibili, non mi aspettavo tanto supporto quando ho fatto le visite mediche, é stata una cosa bella - ha spiegato la punta -. Non vedo l'ora di vederli allo Stadium con quell'atmosfera".

"Stavo giocando a Fifa quando ne sono venuto a conoscenza, tra l'altro facendo la modalità carriera il mio personaggio giocava proprio nella Juve - ha proseguito svelando un retroscena sui primi contatti per il suo passaggio in bianconero -. Quando il mio agente mi ha chiamato, ho pensato che avrei dovuto fare tutto il necessario per arrivarci".

"Giocherò dove vuole Allegri e dove posso aiutare maggiormente la squadra. La mia posizione preferita è di esterno d'attacco in un tridente, ma generalmente gioco più basso", ha proseguito facendo chiarezza sulla sua posizione in campo. Poi qualche considerazione su Torino e sull'Italia. "Non sono ancora riuscito a vedere il centro di Torino. Per adesso il mio posto preferito è lo Juventus stadium - ha spiegato Timothy -. Adoro il cibo italiano. La pasta è il mio piatto preferito".

Infine una battuta su un amico e un rivale in campo. "Christian Pulisic è probabilmente il miglior giocatore statunitense al momento, è un mio grande amico e non vedo l'ora di affrontarlo", ha concluso Weah.